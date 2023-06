Stiri pe aceeasi tema

- USR a anuntat ca urmeaza sa depuna un proiect legislativ care sa schimbe felul in care personalul medical poate raspunde in caz de malpraxis medical. Ce spune acest proiect, conform initiatorilor, conform Agerpres: ca un pacient poate sa cheme in judecata pentru raspundere civila in caz de malpraxis…

- Statele Unite au autorizat miercuri, pentru prima data, comercializarea carnii de pui crescuta in laborator de catre doua companii, a anunțat un purtator de cuvant al Departamentului american al Agriculturii (USDA), citat de AFP.

- Fosti oficiali ai Departamentului de Stat si ai autoritatii de reglementare in domeniul nuclear din SUA au indemnat marti Departamentul american al Energiei sa reconsidere un plan de utilizare a uraniului imbogatit pana la calitatea unei bombe intr-un experiment in domeniul energiei nucleare, afirmand…

- Conform Agerpres, Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland. Acesta a autorizat in luna februarie…

- Pelicula "The Super Mario Bros. Movie" se mentine in fruntea box-office-ului nord-american in cea de-a treia saptamana de la lansare, cu incasari de 58,2 milioane de dolari, potrivit estimarilor facute duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP si Boxofficemojo.com.Filmul…

- Conducerea ruseasca a centrale nucleare de la Zaporojie va faca demersuri sa treaca la combustibil rusesc in cel mai scurt timp posibil, a anunțat Renat Karcha, consilier al directorului general al companiei ruse de energie nucleara Rosenergoatom, citat de Reuters.Cea mai mare centrala nucleara din…

- Compania americana NuScale, cu care frații Mureșan și compania de stat Nuclearelectrica dezvolta o investiție in Romania, a declarat pierderi de 141 milioane de dolari. In octombrie anul trecut, Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) a acordat un grant de 14 milioane dolari companiei de proiect…

- Gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson a propus, marti, o intelegere de 8,9 miliarde de dolari pentru a rezolva procese vechi de ani de zile in care se sustine ca produsele sale cu pudra de talc au provocat cancer, transmite AFP.Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea…