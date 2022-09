Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul, prin Secretariatul General, a gazduit, astazi, la Palatul Victoria, Masa Rotunda de consultari pe marginea Cartei Albe a Drepturilor Persoanelor Varstnice din Romania. Documentul a fost pus in dezbatere de catre Federatia SenioriNET, formata din organizatii neguvernamentale furnizoare de servicii…

- Guvernul, prin Secretariatul General, a gazduit, astazi, la Palatul Victoria, Masa Rotunda de consultari pe marginea Cartei Albe a Drepturilor Persoanelor Varstnice din Romania. Documentul a fost pus in dezbatere de catre Federatia SenioriNET, formata din organizatii neguvernamentale furnizoare de…

- Guvernul, prin Secretariatul General, a gazduit, astazi, la Palatul Victoria, Masa Rotunda de consultari pe marginea Cartei Albe a Drepturilor Persoanelor Varstnice din Romania. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, celebrata pe 1 octombrie.

- ″In contextul conflictului armat din Ucraina, precum si al pericolului unui accident nuclear produs la centrala atomica de la Zaporojie, este posibil un aflux de cetateni straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din aceste zone. Pentru interventia operativa in vederea protectiei…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca plafonul pentru consumul de energie electrica trebuie sa fie in timp real. „Nu pot sa iti cer sa faci economie si tu vei beneficia de aceasta economie peste 12 luni. Este un non-sens”, a explicat liderul PSD. „Plafonul este in discutie in acest moment in coalitie. Au fost…

- „Motorina a avut cotatii. Romania e importatoare de motorina. Am vazut o crestere azi de 11 bani. Cotatia motorinei acum 10 zile a crescut usor odata cu paritatea leu/dolar pentru ca acciza se plateste la dolar. Nu estimez o crestere foarte mare a pretului la motorina. Am asteptat in piata si e posibil…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu (deputat USR): „Performanța” Guvernului PNL-PSD-UDMR: A ratat prima tranșa din PNRR și risca sa piarda miliarde de euro Beniamin Todosiu (deputat USR): „Performanța” Guvernului PNL-PSD- UDMR: A ratat prima tranșa din PNRR și risca sa piarda miliarde de euro Guvernul…

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regional legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o rationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o posibila…