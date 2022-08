Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bacau verifica 110.000 roluri de locuințe, pentru schimbarea modului de impozitare. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a facut acest anunț pe pagina personala de Facebook, nu pe a Primariei. „Guvernul schimba din temelii impozitarea apartamentelor, caselor și terenurilor!”, a justificat…

- Luni, 1 august, s-a semnat predarea amplasamentului in vederea inceperii lucrarilor la cele doua blocuri ANL cu regim de inchiriere pentru tineri de pe strada Stirbei Voda nr. 111A. In urma licitatiei organizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, firma desemnata sa realizeze aceasta investitie este…

- Peste 85.000 de case si apartamente au fost vandute in Romania in primele sase luni din acest an, in crestere cu 3,4% fata de perioada similara din 2021, arata un raport intocmit de compania de consultanta imobiliara SVN Romania pe baza statisticilor oficiale. Timisoara a devenit astfel a doua cea mai…

- Printr-o ordonanța recenta ce vizeaza modificarea Codului fiscal, Guvernul a stabilit ca, incepand de luna viitoare, cei ce caștiga la jocurile de noroc vor trebui sa dea statului mai mulți bani sub forma de impozit decat in prezent. In plus, potrivit ordonanței, se va schimba și modul in care sunt…

- Incepand din 30 iunie, atat Ucraina cat și Republica Moldova vor putea face schimburi comerciale de energie electrica cu statele UE. Ambele țari s-au deconectat in februarie de la rețeaua controlata de Rusia și s-au sincronizat la cea europeana.

- Acum s-a aflat ce nu mai au voie sa faca unii proprietari care doresc sa inchirieze locuinte, pentru a nu primi o amenda din partea organelor statului. Chiar daca suntem in anul 2022, se pare ca doar frica de amenzi ii poate face pe unii sa invețe sa fie toleranți. Vorbim despre proprietarii de locuințe…

- Surse din coaliție afirma ca exista discuții in ceea ce privește creșterea impozitului pe veniturile obținute din jocurile de noroc. Liderul PSD Marcel Ciolacu a facut declarații, joi, la Parlament și despre intentia de a aplica impozitul pe cladiri in functie de valoarea cladirii.

- Cu 2 zile inainte de a incepe distribuirea voucherelor sociale pentru cei peste 2,5 milioane de beneficiari, Guvernul a adoptat luni seara o Ordonanța de Urgența care stabilește noi reguli de verificare a eligibilitații și a veniturilor necesare pentru a primi aceste ajutoare.