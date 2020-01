Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a confirmat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Guvernului la finalul Comitetul interministerial de pregatire si organizare a turneului final al Campionatului European de fotbal, ca EURO 2020 va avea loc la Bucuresti in cele mai bune…

- ”Rumanul” a obținut promisiunea unei stații de tren la patinoar București, 13 ianuarie 2020 — Ion Țiriac impreuna cu reprezentanții Fundației Ion Țiriac s-a intalnit, joi, 9 ianuarie, cu Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, cu reprezentanții CFR și cu cei ai constructorului, in marja vizitei efectuate…

- Ministerul Tineretului si Sportului a declarat eligibile 63 de federatii sportive nationale din cele 68 care au depus cerere de finantare pentru anul 2020, conform unui raport publicat, luni, pe site-ul MTS.Comisia de evaluare din cadrul MTS s-a întrunit în perioada 20-31 decembrie 2019…

- Claudiu Catana, președintele TLDE, in prezent consilier municipal in București, a fost numit in funcția de secretar de stat pentru probleme de tineret, in Ministerul Tineretului și Sportului. „Am fost numit in funcția de secretar de stat pe probleme de tineret in Ministerul Tineretului și Sportului.…

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, miercuri, ca ministrul Ionut Stroe a aprobat plata premierilor pentru 14 discipline sportive olimpice, cat si pentru 2 discipline sportive neolimpice, dar recunoscute de Comitetul Olimpic International, ambele restante din 2018, conform News.ro.De…

- Noul ministru al Tineretului si Spotului, Ionut Stroe, s-a aratat interesat de situatia exploziva de la Fedreatia Romana de Tenis. Asta dupa ce, de doi ani, finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata de Ministerul Tineretului si Sportului, din cauza problemelor juridice. Sorana Cirstea, impreuna…

- Noul ministru al Tineretului și Spotului, Ionuț Stroe, s-a aratat interesat de situația exploziva de la Fedreația Romana de Tenis. Asta dupa ce, de doi ani, finanțarea Federației Romane de Tenis a fost sistata de Ministerul Tineretului și Sportului, din cauza problemelor juridice. Sorana Cirstea, impreuna…

- "In urma declaratiilor marilor jucatoare de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea, in care acestea au semnalat public faptul ca FR Tenis nu primeste finantare de la MTS, ministrul tineretului si sportului Ionut Stroe tine sa faca urmatoarele precizari: 'Atat MTS, cat si eu personal, le asiguram pe…