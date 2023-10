Guvernul Marii Britanii a confirmat luni planurile de reglementare a industriei criptomonedelor Guvernul si-a publicat raspunsul la un document de consultare emis la inceputul acestui an, care a subliniat recomandari privind reglementarea industriei cripto. In documentul de luni, guvernul a spus ca intentioneaza sa includa o serie de activitati cu criptoactive sub aceleasi reglementari care guverneaza bancile si alte firme de servicii financiare. ”Sunt foarte incantat sa prezint aceste propuneri finale pentru reglementarea criptoactivelor in Marea Britanie, in numele guvernului. Astept cu nerabdare sa continuam munca noastra cu sectorul pentru a face viziunea noastra o realitate pentru Regatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

