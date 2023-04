Guvernul italian vrea amenzi de până la 100.000 de euro pentru folosirea cuvintelor în engleză în administrație Un proiect de lege al Guvernului Meloni propune amenzi de pana la 100 de mii de euro impotriva celor care folosesc englezisme in administrația publica. In Romania s-a publicat, anul trecut, DOOM 3 cu peste 3.600 de cuvinte de imprumut. Proiectul italian de lege este semnat de Fabio Rampelli, adjunct al FDI și vicepreședinte al Camerei. El invoca protecția naționala și a apararea identitații. Proiectul care cuprinde 8 articole interzice inclusiv utilizarea acronimelor sau numelor straine pentru funcțiile in companii. Exista și o excepție in cazul in care acestea nu pot fi traduse. Prevede utilizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

