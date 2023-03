Guvernul italian a luat o serie de măsuri pentru combaterea costului ridicat al vieţii Guvernul italian a adoptat marti seara o serie de masuri pentru a ajuta familiile si firmele sa faca fata costului ridicat al vietii, in special in domeniul energetic si sanitar, pentru o suma de 4,9 miliarde de euro, noteaza AFP. Printre altele, executivul de la Roma a prelungit pentru al doilea trimestru reducerea TVA la gaz la 5% si reducerea facturilor la gaz si energie electrica pentru familiile cu venituri mici. La randul lor, firmele vor putea continua sa beneficieze pana la sfarsitul lui iunie de credite fiscale, daca au inregistrat in primul trimestru o crestere a facturilor la gaz si… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

