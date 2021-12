Guvernul interzice acordarea tichetelor cadou în orice alt scop decât cel social Guvernul a rezolvat problema tichetelor cadou, care trena de mai multi ani, intr-un mod neasteptat: interzice acordarea acestora in orice alt scop decat cel social, altor persoane decat angajatilor proprii, se arata intr-o analiza realizata de EY Romania. “Palatul Victoria a stabilit insa doar ce se va intampla de acum inainte si nu a adus lamuriri suplimentare asupra tratamentului fiscal al tichetelor cadou deja acordate de catre companii angajatilor partenerilor de afaceri. Ultima modificare fiscala privind tichetele cadou a fost cea de la sfarsitul anului trecut, cand, tot in luna decembrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Inca din primele zile de guvernare al lucrat pentru operationalizarea celui mai important proiect de tara, post-pandemic, PNRR. Astazi vom analiza si aproba in Guvern, prin ordonanta de urgenta, Acordul de imprumut intre Comisia Europeana si Romania prin care tara noastra va beneficia de 14,94 miliarde…

- PLF- Documentul care trebuie prezentat la intrarea in Romania. Amenda de 1.000 de euro pentru cine nu-l completeaza Guvernul aproba Formularul de localizare a pasagerilor (PLF – Passenger Locator Form). Se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania. Ordonanța…

- Transferul de la contracte de munca la alte forme de colaborare cu o sarcina fiscala redusa ar fi un prim efect al anunțatei eliminari a facilitaților fiscale acordate firmelor de IT, o spune un sondaj realizat in timpul evenimentului ”Sectorul IT: catre viitor, cu toata viteza inainte”, organizat zilele…

- Deputatul independent Alexandru Kocsis - proaspat demisionat din PNL - lanseaza un atac dur la adresa fostilor colegi de partid, in special la adresa "echipei castigatoare", precum si a presedintelui Iohannis, indignat de faptul ca acestia au pus umarul la numirea unui guvern cu PSD, in conditiile in…

- Obiceiul de a oferi coșuri cadou gourmet in perioada Sarbatorilor de iarna a devenit tot mai prezent și in Romania. Trendul a fost adus in principal de corporațiile internaționale, care au importat acest gest elegant de business și in activitatea lor de pe piața locala, oferind angajaților și colaboratorilor…

- Avocatul Poporului anunta, intr-un comunicat, ca cele doua proiecte ale Guvernului, prin care solicita angajatilor din domeniul medical si cel de ingrijire sociala sa prezinte certificatul digital COVID, care atesta vaccinarea impotriva coronavirusului, testarea negativa sau trecerea prin boala, sunt…