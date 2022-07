Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat luni, intr-o convorbire cu cancelarul german Olaf Scholz, ca trebuie depuse toate eforturile spre a se evita transformarea conflictului din Ucraina intr-o „situatie de negestionat”, a transmis radioul public chinez. „Trebuie facute toate eforturile pentru a se…

- Sanctiunile impuse impotriva Rusiei in urma invadarii Ucrainei nu vor fi ridicate pana la semnarea unui acord de pace intre Moscova si Kiev, a declarat luni seara cancelarul german Olaf Scholz, care a adaugat ca ii revine Ucrainei sa decida ce fel de pace doreste, transmite Reuters. Intr-un interviu…

- Elveția neutra a impiedicat livrarile de arme germane catre Ucraina, blocand reexportul de muniție de producție elvețiana folosita la vehiculele blindate Marder, pe care Kievul ar dori sa o primeasca, a relatat ziarul elvețian SonntagsZeitung, conform Reuters. Vestea vine in contextul in care cancelarul…

- Din ce in ce mai multe țari se tem ca intreg conflictul din Ucraina ar putea lua o intorsatura neașteptata. Acesta este și cazul Germaniei. Germania trebuie sa faca tot ce ii sta in putere pentru a ajuta Ucraina sa castige razboiul impotriva Rusiei, dar fara a-si pune in pericol propria securitate si…

- Președintele american Joe Biden și liderii celor mai importante state ale lumii și-au reiterat angajamentul de a oferi Ucrainei asistența de securitate, economica și umanitara in cadrul unei videoconferințe comune marți seara, a transmis Casa Alba intr-un comunicat citat de CNN . In cadrul videoconferinței…

- Germania ar putea fi in masura sa opreasca importurile de petrol din Rusia anul acesta, a afirmat vineri cancelarul Olaf Scholz, adaugand ca va dura mai mult pana cand cea mai mare economie europeana se va elibera de dependenta de gazele din Rusia, transmite Reuters.Vorbind in timpul unei conferinte…