Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei nu intenționeaza sa desfașoare in Romania militari ai Bundeswehr (armata germana), in ciuda dorinței in acest sens a Bucureștiului, scrie, miercuri, Agenția DPA, citand un reprezentant al Ministerului german al Apararii, noteaza TASS, potrivit Rador.Surse din cadrul ministerului…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut o conferința de presa la Berlin, dupa discuțiile cu omologul sau german, Olaf Scholz. Ciolacu a salutat vizita recenta a cancelarului Olaf Scholz in Romania, pe care a numit-o „o dovada a prieteniei și relațiilor consolidate dintre Germania și Romania pe care amandoi…

- Marcel Ciolacu a fost surprins mergand spre Germania cu o cursa de linie, iar ceilalți pasageri i-au facut poze. Premierul Marcel Ciolacu a plecat in Germania, Principalele discuții vor viza industria de aparare, dar și alte tipuri de investiții. Marcel Ciolacu a fost surprins mergand spre Germania…

- Revolta totala in cazul de dopaj al Simonei Halep. Ultimul anunt va starni controverse dar si un scandal urias. CITESTE SI Val de canicula peste Romania: temperaturile vor atinge un nivel greu de suportat 07:32 286 Cum a fost surprins Marcel Ciolacu, in timp ce pleca in Germania/ FOTO 07:16 1412…

- A fost desființata o rețea internaționala care aducea, in condiții inumane, imigranți ilegali in Germania și in Romania, transmite France Presse, care citeaza un comunicat al poliției federale de la Berlin, informeaza Rador.Șase presupuși membri ai rețelei au fost reținuți in cursul unei operațiuni…

- Majoritatea germanilor doresc ca Ucraina sa inceapa negocieri cu Moscova pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa in urma cu aproape 15 luni, arata un sondaj de opinie efectuat de institutul de cercetare YouGov pentru agentia germana de presa DPA, potrivit Agerpres.La intrebarea "Credeti…

- Daca nu se reformeaza sistemul, nu se iau banii din PNRR. Și, daca nu se iau, șantierele și lucrarile incepute pe ideea ca „banii vor veni” nu vor fi platite exact in 2024, an electoral, a explicat un om din coaliție pentru ziar care este temerea principala, politic vorbind. Romania are termen pana…

- Un sondaj realizat de prestigioasa firma Gallup in 137 de țari din intreaga lume și publicat pe 25 aprilie 2023, a vrut sa afle cum s-a schimbat percepția fața de regimul lui Putin și cați oameni il contesta. Dezaprobarea conducerii Rusiei a atins un record de 57% la nivel mondial in 2022. Majoritațile…