- Guvernul francez se opune planurilor grupului canadian de distributie Alimentation Couche-Tard Inc. vizand preluarea rivalului francez Carrefour SA, ceea ce pune sub semnul intrebarii aceasta tranzactie cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg.

- Lantul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc. analizeaza o posibila preluare a grupului francez de distributie Carrefour SA, prezent si pe piata din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Couche-Tard a abordat Carrefour pentru a discuta…

- Guvernul suedez va analiza fezabilitatea tranzitiei la o moneda digitala, ceea ce reprezinta un nou pas in necunoscut pentru tara cu cel mai redus grad de utilizare a numerarului, transmite Bloomberg. Suedia a fost prima țara din Europa care a introdus in circulație bancnotele, in 1661. Acum aproape…

- Grupul francez de distributie Carrefour a acceptat sa isi suspende operatiunile comerciale legate de 'Black Friday', care urmau sa aiba loc in perioada 27-29 noiembrie, la cererea ministrului Economiei si Finantelor, a declarat joi un purtator de cuvant al grupului pentru Reuters. Miercuri,…

- Ziarul Le Figaro scrie ca dupa continuarea cresterii numarului de cazuri si bataile de strada de luni, dintre liceeni si politisti, guvernul francez nu exclude, acum, inchiderea liceelor și a colegiilor. Pe 28 octombrie, președintele Emmanuel Macron anunța ca Franța va intra intr-o carantina…