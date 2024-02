Banii vorbesc! Proprietarul Balenciaga și Gucci, vânzări și profit în scădere, în 2023 Grupul francez de produse de lux Kering a anuntat scaderea vanzarilor si a profitului net in 2023, avertizand ca strategia sa de investitii va afecta rezultate din acest an pe masura ce afacerile se vor concentra pe marca principala Gucci, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Intr-un an dificil pentru grup, ne-am consolidat organizatia si am facut pasi importanti pentru a creste vizibilitatea si exclusivitatea pentru marcile noastre. Suntem concentrati pe revitalizarea Gucci, profitand de amestecul sau unic de maiestrie, mostenire italiana si modernitate”, a declarat directorul general al grupului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Alba, 8 februarie 2024 – DN AGRAR Group (BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu producție de lapte de vaca și producție vegetala, anunța planurile pentru extinderea capacitaților de producție prin obținerea finanțarii pentru ferma Straja. Compania va accesa…

- Un artist francez a dresat doi sobolani sa-si faca selfiuri cu ajutorul unei camere atasate de cusca lor. Ca parte a unui proiect din timpul postuniversitare, tanarul a cumparat doi șobolani de la un magazin de animale din Franța și le-a construit o cușca elaborata. Articolul Un artist francez a dresat…

- Consilierii locali ai municipiului Piatra-Neamț au in mapa de ședința pentru miercuri, 31 ianuarie, un proiect prin care administratorul public Sorin Potolea ar urma sa fie mandatat sa reprezinte orașul in ședința AGA a Grupului de Acțiune Locala (GAL) Piatra-Neamț. In aceasta ședința de luna viitoare…

- Strategia de securitate naționala, adoptata la finele anului trecut, ne indeamna «sa invațam a trai in condițiile unui razboi de mare intensitate și hibrid de lunga durata ». Intre timp, o cincime din populația Moldovei recunoaște ca nu ințelege ce se ascunde in spatele acestei definiții. Vom incerca…

- Armata romana pregatește noua doctrina militara, documentul care va stabili condițiile de angajare a țarii noastre in razboi, a declarat in exclusivitate la TVR Info șeful Statului Major, generalul Vlad Gheorghița, in prima apariție publica de la numirea in funcție. Strategia care va fi formulata in…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca considera ca prin adoptarea strategiei de securitate pentru Marea Neagra de catre Congresul Statelor Unite ale Americii, se consolideaza, in premiera, sustinerea pe scara larga, a regiunii noastre. Strategia acopera domenii cheie, precum securitatea…

- Ești in cautarea ramei perfecte pentru ochelarii de vedere? Descopera care sunt cele mai importante criterii de care este recomandat sa ții cont pentru a face o alegere reușita, de la calitate și tipul de cadru la forma și dimensiuni!Calitatea ramei pentru ochelarii de vedereCand vrei sa achiziționezi…

- La fel ca toți producatorii majori, Stellantis dorește sa devina un brand complet electric pana in 2030, in Europa. Pentru asta, grupul multinațional pune in funcțiune planul sau Dare Forward 2030, prin care toate marcile grupului vor fi 100% electrice in 2030 in Europa. In același timp, planul prevede…