Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz este anchetat in legatura cu o posibila marturie falsa facuta in comisia parlamentara responsabila de investigarea scandalului Ibizagate, care a dus la caderea guvernului precedent de la Viena, informeaza Reuters.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz este anchetat in legatura cu o posibila marturie falsa facuta in comisia parlamentara responsabila de investigarea scandalului Ibizagate, care a dus la caderea guvernului precedent de la Viena, informeaza Reuters.

- Pe fondul cresterii tensiunilor dintre Statele Unite si Rusia, cancelarul austriac Sebastian Kurz a oferit sprijinul tarii sale ca gazda pentru o posibila intalnire intre liderii celor doua tari, relateaza sambata DPA.

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a anuntat joi ca tara sa va incepe discutii cu Rusia in vederea eventualei achizitii de doze de vaccin Sputnik V, in caz de aprobare a acestuia de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), transmite AFP. 'Am explicat in numele Germaniei, la Consiliul…

- In plina pandemie, gandul multora se indreapta la vacanțele de vara. Printre cele mai populare destinații turistice din Europa se numara Grecia. Grecia depinde in mare masura de turism, iar pandemia și-a pus amprenta destul de tare asupra calatoriilor din și spre aceasta țara. Cu toate acestea, granițele…

- Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, s-a declarat vineri ca fiind in favoarea semnarii unui contract intre țara sa și Rusia pentru doze din vaccinul Sputnik V impotriva Covid-19, in condițiile in care Uniunea Europeana „nu face nimic” pentru a achiziționa serul rusesc, transmite Reuters . „Pot…

- Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), fara a le numi, ca au negociat in culise ''contracte'' cu laboratoarele, ceea ce a dus la o repartizare inechitabila a vaccinurilor anti-COVID-19 intre tari, transmite AFP. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin…

- Austria a anuntat marti ca va colabora cu Danemarca si Israelul pentru a produce a doua generatie de vaccinuri impotriva coronavirusului, eficiente pentru tulpinile mutante, transmite Reuters.Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat ca Austria si Danemarca, membre ale Uniunii Europene, dar si ale…