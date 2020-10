Guvernul a aprobat in sedinta de astazi alocarea a inca 50 de milioane de euro pentru achizitionarea de tablete școlare, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, citat de hotnews . Acesta a spus ca este majorata și valoarea eligibila a unei tablete de la 200 de euro la 250 de euro. Inainte de inceperea noului an școlar, guvernul a aprobat alocarea din fonduri europene a 100 de milioane de euro pentru 500.000 de tablete. Marcel Boloș a mai spus ca executivul a mai aprobat un buget de zece milioane de euro pentru echipamente de protectie si dispozitive medicale necesare in cadrul universitatilor.…