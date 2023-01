Stiri pe aceeasi tema

- „Tot astazi, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Largire la patru benzi DN 1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia, din judetul Ilfov. Este o investitie de peste 110 milioane…

- Guvernul a aprobat realizarea lucrarilor de modernizare pentru Canalul Dunare – Marea Neagra si Canalul Poarta Alba – Midia, Navodari, care vor contribui la cresterea sigurantei navigatiei pe cele doua canale, potrivit comunicatului de presa al Executivului. Valoarea totala a investitiei este de peste…

- ”Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una dintre conditiile de eligibilitate prevazute in cadrul schemei de ajutor de stat pentru industria prelucratoare promovata de Ministerul Economiei. Astazi s-a incheiat apelul de depunere a cererilor privind acordurile de finantare pentru investitiile…

- Comuna suceveana Stulpicani va primi 14,5 milioane de lei, prin programul „Anghel Saligny”, pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Contractul de finanțare a fost semnat, deja, de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Pe de alta parte, ministrul a semnat și un contract de finanțare in valoare de…

- Implementarea investitiei se va finaliza pana in anul 2027, data limita de tragere a imprumutului fiind de 5 ani de la data semnarii contractului de finantare. Imprumutul se va trage in 5 transe a cate 10 milioane euro. Implementarea proiectului va fi asigurata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii…

- Guvernul a aprobat, marti, un memorandum in care isi exprima acordul de principiu privind contractarea unei asistente financiare rambursabile de la Banca Europeana de Investitii, in valoare totala de 229 milioane de euro, cu destinatia derularii unor investitii in domeniul sanitar. Valoarea totala a…

- „Din perspectiva participarii Romaniei la Fondul Aliantei Nord-Atlantice de Inovare, ordonanta de urgenta pe care astazi Guvernul a aprobat-o vizeaza implementarea angajamentului pe care Romania si l-a asumat, sub semnatura Presedintelui Romaniei Klaus Iohannis. Este un angajament asumat si semnat la…