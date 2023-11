Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, Planul de amenajare a spatiului maritim. La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, Planul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA a virat suma de 73.173.534,95 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 70 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala PNDL . Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Guvernul a aprobat noua Strategie Naționala de Sanatate 2023-2030, una dintre cerințele Comisiei Europene de care este condiționata finanțarea sistemului de sanatate din fonduri europene nerambursabile. Executivul a aprobat, vineri, Strategia Naționala de Sanatate (SNS) 2023-2030 și Planul de acțiuni…

- Guvernul completeaza sistemul de acordare a compensațiilor pentru facturi cu doua categorii noi de vulnerabilitate energetica: primara și maxima. Modificarile vor permite oferirea unei compensații mai mari pentru cele mai vulnerabile gospodarii. De asemenea, va fi introdusa și o compensație la energie…

- Alegerea solutiei optime pentru acoperirea piscinei din curte poate fi determinata de anumiti factori, printre care necesitatea conservarii spatiului pentru utilizarea frecventa, protejarea luciului de apa si a sistemelor de tevi, dar nu numai. Alegerea solutiei optime pentru acoperirea piscinei din…

- Anumite categorii de romani pot obtine gratis, de la stat, un teren pentru a-si construi o casa, daca indeplinesc anumite conditii. Legea exista si inainte, dar acum Guvernul a modificat-o. Citește și: Aproape 20 de hectare de teren, cuprinse de flacari in Argeș. Pompierii se lupta cu focul de 2 ore …

- Guvernul, in sedinta de vineri, a actualizat Planul anual de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara aferent anului 2023 și a aprobat finanțatea Moldovei cu 4, 285 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Executivului, transmite Agerpres.

- Coaliția anunța ca a decis sa desființeze 200.000 de posturi vacante din instituțiile de stat, in vederea reducerii cheltuielilor. Cele mai multe posturi vizate sunt in instituții importante de la stat, cum ar fi in Justiție, Educație, Sanatate, Finanțe, Interne sau Aparare.Primariile nu sunt nici ele…