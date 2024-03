Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, hotararea privind aprobarea normativelor de cheltuieli si a devizului estimativ pentru organizarea si desfasurarea vizitei oficiale a reprezentantilor militari nationali ai sefilor statelor majore din statele membre NATO la SHAPE (SHAPE-National Military Representative, SHAPE…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Gruia Ivan a afirmat ca functionarii publici buni nu vor fi inlocuiti de noile tehnologii dupa ce va fi incheiat procesul de digitalizare, dar a mentionat despre cei care nu se vor adapta, ca nu poti moderniza Romania cu cei care nu doresc acest…

- "Prin propunerea legislativa se urmarește completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, urmarindu-se asigurarea asistenței medicale pentru efectivele militare proprii, precum și ale armatelor aliate și partenere care participa,…

- Alianța NATO a fost mai puternica in mandatul sau de președinte intrucat a pus statele membre sa-și plateasca corect cotizația, a afirmat Donald Trump, luni, intr-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, ca urmare a controversei create dupa ce a afirmat sambata ca nu va proteja statele membre…

- Fermierii din Europa, inclusiv din Romania, au desfașurat acțiuni de protest, solicitand inclusiv scutirea acesta de la normele privind terenurile lasate in parloaga.Astfel, in loc sa pastreze terenurile lasate in parloaga sau sa pastreze elemente neproductive pe 4% din terenul lor arabil, fermierii…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca solutia comasarii alegerilor in tarile UE este o practica uzuala. Eurodeputatul liberal nu se asteapta la critici din partea Comisiei de la Venetia pe tema comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale in Romania, negociere purtata in acest moment…

- Actul normativ are in vedere recunoasterea secetei pedologice din anul 2023 ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamitati naturale in agricultura, precum si un moratoriu in contractele de credit sau leasing ale producatorilor agricoli pentru o perioada de pana la 31 decembrie 2024,…

- INS prezinta date statistice pentru anul 2022, furnizate de statele membre și diseminate de Eurostat, privind prețurile terenurilor agricole pe categorii de folosința, teren arabil și pașuni permanente. Datele sunt colectate in conformitate cu o metodologie europeana comuna ce asigura conceptual comparabilitatea…