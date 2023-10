Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Muncii Simona Bucura-Oprescu a avut la Luxemburg, la solicitarea sa si in marja Consiliului Uniunii Europene dedicat ministrilor muncii, ocuparii si politicilor sociale, o intalnire bilaterala cu omoloaga sa din Italia Marina Elvira Calderone. Ministra al Muncii si Politicilor Sociale Elvia…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a avut astazi o intrevedere cu Pablo Zapata, reprezentantul in Romania al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati UNHCR .Conform unui comunicat al MMSS, tema principala de discutie a fost situatia refugiatilor din Ucraina…

- Blocul Național Sindical informeaza ca pe 25 august 2023, la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, a avut loc o intalnire intre președintele BNS, Dumitru Costin și ministra Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, alaturi de reprezentanți ai Ministerul Educației – Romania- la nivel…

- „Avem in vedere infiintarea Registrului Electronic al Beneficiarilor si al Furnizorilor de Servicii Sociale, dezvoltarea parteneriatelor cu societatea civila, intarirea colaborarii cu alte institutii ale statului in vederea desfasurarii actelor de control in mod uniform, dar si introducerea unor sanctiuni…

- Pensiile din sistemul public si drepturile persoanelor cu dizabiltati vor fi platite mai devreme in luna august 2023. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Ministerul Muncii, Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a solicitat ca plata pensiilor si a indemnizatiilor…

- Mai cresc sau nu pensiile? Mulți romani așteapta niște informații clare referitoare la veniturile lor. Iata ca avem cateva vești interesante. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona-Bucura Oprescu, a dezvaluit ce se intampla cu majorarea pensiilor, mult așteptata de seniorii Romaniei. Totodata,…

- Vești extrem de importante pentru toți pensionarii și salariații din Romania! Anunțul vine chiar din interiorul Guvernului Romaniei. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a dezvaluit noile planuri ale Executivului pentru milioane de romani: ”Ne dorim ca toate acestea sa…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, face primele dezvaluiri despre noua lege a pensiilor: ”Cei care au pensii mici vor beneficia de o creștere”. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat ca noua lege a pensiilor va fi finalizata mai devreme decat era stabilit.…