Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a publicat, marți, motivarea deciziei prin care constata conflictul juridic de natura constituționala intre președinte și Parlament și il obliga pe Klaus Iohannis sa desemneze un premier capabil sa coaguleze o majoritate. In motivare, Curtea combate, extrem de…

- Procurorul #rezist Bogdan Pirlog ii cere președintelui Klaus Iohannis, prin intermediul asociației sale, “Initiativa pentru Justitie”, sa nu-l numeasca pe Bogdan Licu in funcția de prim adjunct al procurorului general al Romaniei. Documentul inaintat catre Președinție este semnat atat de Pirlog, cat…

- Sorin Roșca Stanescu Tulpina e mai puternica decat premierul. Chiar inainte de a avea certitudinea ca a intrat pe teritoriul Romaniei. Pentru acest stat, dar și pentru Klaus Iohannis, care se intampla sa-l reprezinte, desigur, in mod constituțional, epidemia de coronavirus schimba in mod decisiv datele…

- Procurorii Parchetului General au clasat dosarul privind casele președintelui Klaus Iohannis, deschis ca urmare a unei sesizari depuse de ziariștii de la portalul Luju.ro, site apropiat postului Antena 3, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Dosarul a fost clasat pe motiv ca faptele au mai…

- Bucurie extrem de scurta privind dublarea alocațiilor pentru copii. Klaus Iohannis a semnat legea, insa alocațiile marite vor ajunge la copii abia peste șase luni, cel mai probabil, a anunțat la scurt timp, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Alexandru a declarat ca legea nu poate…

- In prima conferința de presa din acest an, președintele Klaus Iohannis a abordat cel mai fierbinte subiect al momentului și anume situația din Orientul Mijlociu. Președintele a anunțat ca Romania vrea sa se implice in zona. ”In ultimele zile am asistat la agravarea situatiei de securitate din Orientul…

- Sorin Roșca Stanescu Exista cateva semnale, pe care daca le descifram, fara a fi cititori in stele, putem demonstra ca in Romania celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis urmeaza sa se dezlanțuie un nou val de represiuni. In esența, președintele dorește sa joace in forța și sa aiba Guvernul sau,…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind dublarea alocațiilor de stat pentru copii. Ca sa intre in vigoare, legea trebuie promulgata de președintele Klaus Iohannis și publicata in Monitorul Oficial. Legea votata prevede ca alocatia de stat pentru copii…