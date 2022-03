Guvernele caută soluţii pentru a atenua impactul creşterii preţurilor carburanţilor la niveluri record Masurile reflecta riscurile economice si politice pe care guvernele le vad in cresterea actuala a preturilor energiei, care a fost determinata de o revenire a cererii de combustibil din cele mai negre zile ale pandemiei de coronavirus si de intreruperile aprovizionarii ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina. Daca preturile vor continua sa creasca, asa cum se asteapta multi analisti, acestea ar putea reduce cresterea economica, ar putea duce la un consum mai scazut si, in unele cazuri, ar putea declansa tulburari politice. In ultimii ani, cresterea preturilor combustibililor a provocat proteste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

