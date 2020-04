Stiri pe aceeasi tema

- Focarul de COVID-19 din New York, epicentrul epidemiei din SUA, a intrat pentru prima data pe o panta „descendenta”, a declarat duminica guvernatorul acestui stat, Andrew Cuomo, chemand totusi la prudenta, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Statul New York, epicentrul pandemiei de coronavirus in Statele Unite, a inregistrat un nou record al deceselor intr-o zi, 799, dar noile internari au scazut, a indicat guvernatorul Andrew Cuomo, scrie AFP."Suntem pe cale de a aplatiza curba, am avut o crestere neta a internarilor de 200",…

- Numarul de cazuri de coronavirus in statul New York a ajuns miercuri la un nou record, apropiindu-se de 150.000, depasind Spania la numarul de infectii, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a ordonat coborarea in berna a drapelului in stat, in memoria…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.…

- Focarul de coronavirus din New York va fi mult mai activ in urmatoarele zile, iar autoritațile medicale se confrunta de pe acum cu lipsa materialelor și consumabilelor pentru lupta cu virusul COVID-19, a declarat primarul orașului, Bill de Blasio.Coronavirus in New York. Primarul a estimat o perioada…

- Epidemia de Covid-19 este o ”pandemie”, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii. Focarul global de coronavirus a ajuns acum la nivelul unei pandemii globale, a declarat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „OMS a evaluat acest focar 24 de ore din 24 si…

- Epidemia de Covid-19 este o ”pandemie”, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii. Focarul global de coronavirus a ajuns acum la nivelul unei pandemii globale, a declarat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „OMS a evaluat acest focar 24 de ore din 24 si…

- In contextul aparitiei focarului de Coronavirus in nordul Italiei, unde se afla si cetateni ai Republicii Moldova, mitropolia Moldovei ii indeamna pe toti credinciosii sa respecte recomandarile Ministerului Sanatatii in ceea ce priveste igiena si sanatatea publica.