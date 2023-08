Guvernanții pun alături produsele bio cu produsele de tutun, băuturi alcoolice, jocuri de noroc și alte produse considerate de lux Asociația Inter-Bio și clusterele consorțiului s-au sesizat de intenția guvernanților de a rezolva problemele deficitului bugetar cu taxarea suplimentara a produselor ecologice (bio/organice). Nu avem o confirmare a acestei intenții decat pe canale de presa, dar atragem atenția ca o astfel de masura asociaza produsele ecologice cu produsele de lux, cele nocive sau nesanatoase, ceea ce poate induce in piața ideea ca practicile ecologice sunt asociate cu produse de care omul se poate dispensa cu ușurința fie pentru ca ii poate afecta sanatatea in sens negativ, fie ca nu au efect pozitiv, ceea ce… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

