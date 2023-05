Guvernanții au pârghii ca să evite înghețarea anului școlar Protestele declanșate ieri de profesori risca sa pericliteze buna desfașurare a examenelor de anul acesta. Oficial, negocierile continua. In caz de nevoie, autoritațile dispun de parghii necesare pentru a evita inghețarea anului școlar. In prima zi de greva generala in Educație, ministerul a organizat o videoconferința cu inspectorii școlari, cerandu-le acestora sa nu faca presiuni asupra greviștilor, iar parinții sa fie informați ca programul școlar nu se va derula ca in mod obișnuit. Totodata, s-a decis ca profesorii care nu participa la protest sa-i supravegheze și pe elevii din clasele unde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele declanșate luni de profesori risca sa pericliteze buna desfașurare a examenelor de anul acesta. Oficial, negocierile continua. In caz de nevoie, autoritațile dispun de parghii necesare pentru a evita inghețarea anului școlar.

- In prima zi de greva de amploare dupa aproape 20 de ani, sindicaliștii nu au fost chemați la niciun fel de negociere. De la ministerul educației și muncii vin doar promisiuni, insa profesorii anunța ca de la greva vor trece la acțiuni masive de protest in strada. Anul școlar este in continuare sub semnul…

- Ministerul Educației anunța ca nu cere liste nominale de angajați care intra in greva generala pe 22 mai, ci doar date numerice ca sa poata monitoriza și organiza situația din școli pe perioada conflictului de munca

- Ministerul Educației vrea sa știe numarul profesorilor care se vor afla in greva incepand de saptamana care urmeaza. In cest sens, ieri, 18 mai, instituția amintita a solicitat inspectoratelor scolare judetene situatia numerica privind participarea angajatilor din unitatile de invatamant preuniversitar…

- Cand ne-au vazut cu ecusoane de greva avertisment in piept, unii elevi din zona rurala m-au luat la intrebari, ca doar așa i-am invațat, sa intrebe, sa nu le fie rușine. M-au intrebat ce salariu am, le-am spus ca la salariul de baza, cu niște sporuri de vechime, cu doua opționale, m-apropii de 3.000…

- Elevii clasei a VIII-a vor susține simularile la Evaluarea Naționala 2023 incepand de luni, 20 martie, in timp ce simularea la Bacalaureat va avea loc din 27 martie. Ministerul Educației a publicat un ghid cu informații despre simularile examenelor naționale. Simulare Evaluare Naționala 2023 Simularile…

- Subiectele de la simularea examenelor nationale sunt redactate sub forma unei brosuri care se tipareste fata-verso, a informat Ministerul Educatiei joi. ‘Pentru simularea EN VIII, subiectele sunt redactate sub forma unei brosuri care se tipareste fata-verso, asa cum este transmisa de Centrul National…

- Ministerul Educatiei a publicat ghidul privind simularea examenelor nationale in anul scolar 2022 – 2023. Potrivit documentului, accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30, iar probele incep la ora 9,00, moment in care vor fi distribuite subiectele. Timpul destinat elaborarii unei lucrari…