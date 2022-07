Guvern: Cele mai afectate de secetă sunt județele Vrancea, Galați și Buzău Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern. El a aratat ca in zonele unde exista irigatii culturile nu sunt compromise. „Noi venim cu forme de sprijin pentru productiile afectate. Maine dupa-amiaza voi anunta pachetul de masuri pentru fermierii afectati de seceta”, a spus Daea. Potrivit acestuia, problema cea mai grava este in Vrancea, care a devenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

