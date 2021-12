Guma de mestecat care împiedică transmiterea coronavirusului Ideea de a concepe o guma de mestecat care sa impiedice transmiterea coronavirsului aparține cercetatorilor de la Universitatea din Pennsylvania. Ei chiar au pus la punct o asemenea guma care reține particulele virale și astfel reduce incarcatura virala din saliva, diminuand riscul de transmitere a virusului atunci cand vorbim, tușim sau cand respiram, transmite Futura sante. Guma conține proteine ale receptorului ACE2, care servește virusului sa infecteze celulele. Cand mestecam guma, particulele virale sunt captate prin acești pseudo-receptori și, deci, sunt eleminate din saliva. Potrivit rezultatelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

