S-A INTAMPLAT PE 28 FEBRUARIE

In 202 i.Hr., a avut loc ceremonia de incoronare a lui Liu Bang ca Imparat Gaozu al Han, inițiind patru secole de domnie a Dinastiei Han in China 1 . In 364, Valentinian I devine Imparat Roman (domnește pana in 375) 1 . In 870, se incheie al 8-lea Consiliu Ecumenic la Constantinopol 1 . In 1570, are loc o rascoala anti-portugheza pe Ternate, Molucce 1 . In 1638, prezbiterienii scoțieni semneaza Conventul Național, Greyfriars, Edinburgh 1 . In 1646, Roger Scott este judecat in Massachusetts pentru dormit in biserica 1 . In 1667, colonia engleza Suriname trece sub controlul olandez 1 . In 1700,…