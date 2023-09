Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse din Poliție, Laurențiu Mocanu, cunoscut sub numele de Guess Who, a fost prins drogat la volan in București. “La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru…

- La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru control un autovehicul condus de un barbat in varsta de 37 ani.In urma testarii preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit…

- Cantarețul GuessWho a fost prins drogat la volan. El a fost oprit de polițiștii din cadrul Brigazii Rutiere pentru un control de rutina. Cantarețul a fost supus unui test cu aparatul drugtest. „Astazi, in jurul orei 13.30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere au oprit pentru control un autovehicul…

- Un interlop din Cluj care nu avea permis de conducere a fost prins la volan de 11 ori de polițiști și reținut abia a 12-a oara, cand a ucis și un om, potrivit Antena 3. Victima a fost chiar un prieten de-al sau, iar dupa accidentul cumplit, interlopul a fugit de la fața locului. Barbatul […] The post…

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…

- Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu, cu cateva ore inainte ca acesta sa provoace accidentul din 2 Mai, in care au murit doi tineri, iar alți trei au fost raniți, are o vechime de sub un an și era detașat de la București pe litoral, pentru sezonul estival. Vlad Pascu, tanarul de 19 ani […] The post…

- Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, de catre politistii din Ilfov dupa ce a fost prins conducand sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are permis de conducere. Duminica dimineata,…

- Un polițist de 25 de ani din județul Satu Mare a fost testat pozitiv la cocaina și canabis, transmite publicația locala PresaSM. El a fost prins de colegii sai in trafic, in timp ce conducea spre serviciu. Agentul de 25 de ani de la Postul de Poliție Apa a fost oprit in trafic și testat […] The post…