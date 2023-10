Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Stanescu (46 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți baschetbaliști romani, are meciuri in Germania, Belgia, Turcia, Rusia și Romania # A studiat și a jucat timp de trei ani la Universitatea Alabama de Sud, unde a și muncit pe cinci dolari pe ora # Dezvaluie episoade inedite din cariera,…

- * Romania, printre primele destinatii In primele opt luni ale acestui an, sectorul fructelor și legumelor proaspete a atins in Turcia cea mai mare cifra de export din istorie, scrie cotidianul turc Haberler, preluat de Hotnews. Vicepreședintele Asociației Exportatorilor din Regiunea Egeea, Hayrettin…

- Adesea am intalnit opinia ca fotbalul este un joc simplu, care poate fi invațat in cateva minute. Exista impresia ca fotbalul e static și nu se schimba. Și opinia, și impresia - sunt greșite. Fotbalul a evoluat permanent in paralel cu evoluția oamenilor. Evoluția cunoștințelor oamenilor și progresul…

- Comisia Europeana a transmis luni un mesaj de solidaritate pentru victimele exploziilor din Crevedia, ca urmare a exploziilor care au avut loc sambata la stația GPL. Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia și Suedia s-au oferit sa ajute cu primirea pacienților cu arsuri…

- Cat de mult costa berea, țigarile sau cina in cele mai vizitate țari de romaniRomanii care calatoresc in strainatate ar trebuie sa ia in calcul pe langa contravaloarea sejurului și alte cheltuieli cum ar fi cina, prețul berii sau al țigarilor sau inchirierea unei mașini. In cele ce urmeaza…

- Potrivit meteorologilor, furtuna Patricia aduce rafale de peste 100 de km/h, temperaturi in scadere și vijelii periculoase. Meteorologii au emis deja avertizari cod rosu si portocaliu in Germania, cod portocaliu de furtuni in nordul Italiei, Slovenia si vestul Ungariei, dar si cod galben de vant si…

- Forul European de volei feminin (CEV) dedica, marti, un articol jucatoarei tricolore Bianca Cucu, cea mai tanara voleibalista de la Campionatul European U17, gazduit la Bekescsaba (Ungaria). Ea are doar 12 ani. ”Cea mai tanara jucatoare care concureaza in prezent in runda finala a EuroVolley U17 din…

- Studiu bookingham.ro Potrivit EuroNews, Romania e in top 5 țari din Europa unde se muncește cel mai mult, dupa Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Datele arata ca in 2022 romanii au lucrat in medie 39,7 ore/saptamana, la polul opus fiind Danemarca și Germania, cu 34,6 ore lucrate saptamanal. In acest…