Stiri pe aceeasi tema

- Vice Media Group a depus luni cerere de intrare in faliment in SUA, dupa ani de necazuri financiare, iar un consortiu de creditori ai Vice, care include Fortress Investment, Soros Fund Management si Monroe Capital, doreste sa achizitioneze compania in urma depunerii cererii de faliment, transmite CNBC.Grupul…

- Vice, start-up-ul media care a atins o evaluare de aproape 6 miliarde de dolari, a cerut protecția legii falimentului in SUA, in timp ce editorul digital pregatește o vanzare la preț redus catre un grup de creditori, scrie The Guardian.Compania, ale carei active includ Vice News, Motherboard, Refinery29…

- Vice Media Group, compania care se afla in spatele unor site-uri media populare precum Vice și Motherboard, se pregatește sa declare falimentul, a anunțat luni New York Times, citand persoane care cunosc operațiunile sale.Firma media a starnit interes din partea a cinci companii și ar putea lua in…

- Vice Media, compania cu sediul in Brooklyn, care a fost candva atracția lumii media digitale, se pregatește sa declare falimentul. Depunerea dosarului ar putea avea loc in urmatoarele saptamani, a relatat New York Times, citand surse anonime. Fondata de Shane Smith, a carui firma media, care a avut…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a cerut oficial in instanța falimentul Euroins, fostul lider RCA cu aproape 2,8 milioane de polițe in vigoare, iar primul termen dat la Tribunalul București este 28 aprilie. Procesul este important deoarece in funcție de decizia instanței curg anumite termene…

- Primarul Emil Boc a spus ca din iarna viitoare, lacul Chios va fi transformat in patinoar artificial. ”De ani de zile ma cert cu cei de la Comisia de Monumente Istorice Cluj, formata din specialiști, care blocheaza construcția unui patinoar pe lacul Chios. Este un loc natural care e simplu și ar fi…

- Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), acționar minoritar la grupul Euroins cu 10% din titluri, a primit mai multe intrebari de la Libertatea, in scandalul care a cuprins Euroins, cel mai mare asigurator in domeniul polițelor auto obligatorii (RCA) din Romania. Libertatea a intrebat…

- Partidul Social Democrat, prin reprezentanții sai, considera ca primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ar fi trebuit sa-și dea demisia in urma acuzațiilor aduse de Agentia Nationala de Integritate (ANI). „In orice stat european, in fața gravitații unor asemenea acuzații, ar fi existat deja pana…