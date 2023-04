Grupul țărilor BRICS anunță o lovitură de amploare împotriva Occidentului Aproximativ 19 țari și-au exprimat intenția de a se alatura grupului BRICS (din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), solicitarile lor vor fi discutate in cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe din asociație, care va avea loc in iunie la Cape Town, a declarat Anil Suklal, ambasador pentru Asia și BRICS, relateaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a gratiat peste 80.000 de detinuti, au relatat luni media de stat, citate de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Exporturile de petrol din Rusia in China sunt in creștere și au atins un record in ultimii trei ani, informeaza Bloomberg. Petrolul rusesc este cumparat in mod activ atat de rafinariile private, cat și de cele de stat din China. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrii de finante si presedintii bancilor centrale din statele G20 au incheiat sambata in India reuniunile lor fara sa convina asupra unui comunicat comun, din cauza divergentelor cu China si Rusia asupra razboiului din Ucraina, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat vineri ca eforturile Occidentului de a ''izola'' Federatia Rusa au esuat complet si ca Moscova construieste relatii mai solide cu tari din Africa, Orientul Mijlociu, Asia-Pacific si alte regiuni ale lumii, informeaza Reuters. Fii la curent…

- Federația Rusa s-a clasat pe locul al V-lea pe lista celor mai puternice și influente țari asiatice, dupa SUA, China, Japonia și India - arata datele, publicate astazi de una dintre organizațiile de studii analitice și politologice cele mai influente din Australia - Institutul Lowy, realteaza TASS,…

- Ministrul adjunct rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat luni ca are incredere ca statul chinez va alege actiunile responsabile in legatura cu un incident in care un balon chinez a trecut prin spatiul aerian american, potrivit agentiei de stiri RIA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doua dintre cele 70 de rachete lansate joi de Rusia spre Ucraina au fost rachete hipersonice de tip Kinjal, au declarat Fortele Aeriene ucrainene, care cer Occidentului sa le furnizeze sisteme avansate de aparare aeriana capabile sa le doboare, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent…

- Africa de Sud a semnat un acord cu India pentru a reintroduce zeci de gheparzi in țara din Asia. Alte opt feline au fost trimise din Namibia in 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …