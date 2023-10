Grupul Roweb anunță o nouă extindere de business: servicii de software development + marketing digital (prin preluarea HOLD Marketing) Grupul Roweb anunța dezvoltarea pe o noua nișa de piața odata cu preluarea a 50% din agenția Hold Marketing. Extindere de business a aparut ca urmare a numeroaselor cereri venite de la clienții din portofoliu, in special pentru servicii PPC. Grupul Roweb anunța dezvoltarea pe o noua nișa de piața odata cu preluarea a 50% din agenția Hold Marketing. Extindere de business a aparut ca urmare a numeroaselor cereri venite de la clienții din portofoliu, in special pentru servicii PPC. Serviciile de marketing digital oferite acum de Roweb prin Hold Marketing se adreseaza, in special, business-urilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

La 8 luni de la intrarea in grupul Roweb, agentia de marketing inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri cu 140%. Grupul Roweb cu o cifra de afaceri de aprox. 30 milioane RON in 2022 anunta extinderea in piata cu noi servicii oferite clientilor sai prin preluarea a 50% din agentia HOLD Marketing.

