- Marea Britanie va adauga grupul paramilitar rus Wagner pe lista sa a organizatiilor teroriste, a afirmat marti jurnalul Daily Mail, citandu-l pe ministrul de interne Suella Braverman, relateaza AFP, citat de Agerpres."Wagner este o organizatie violenta si distructiva care a actionat ca un instrument…

- Autoritatea Aeronautica Civila a Rusiei a afirmat ca Evgheni Prigojin, seful gruparii de mercenari Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion Embraer, care s-a prabușit miercuri. Prigojin a condus rebeliunea militara din luna iunie, un eveniment care a constituit cea mai mare provocare la adresa…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, citand BBC Rusia. „In ceea ce-i priveste pe liderii polonezi, probabil ca se asteapta sa formeze…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus ca țara sa va considera eventualele livrari de F-16 in Ucraina drept o „amenințare a Occidentului in sfera nucleara”, potrivit Ansa.it. „Am informat puterile nucleare – SUA, Marea Britanie și Franța – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a promis ca statul rus va fi mai puternic dupa rebeliunea eșuata a grupului Wagner, care a zguduit guvernul saptamana trecuta, transmite Le Figaro. „Rusia a ieșit intotdeauna mai puternica și mai solida din toate dificultațile (…) Așa va fi și de aceasta data.…

- Razboi total in Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu cea mai grava amenințare la adresa puterii din toți cei 23 de ani in care a condus Rusia. O analiza CNN concluzioneaza ca este uluitor faptul ca tot controlul pe care l-a menținut in acest timp, punctul de forța al autocrației sale,…