Grupul olandez ING reintră pe piața asigurărilor, printr-un parteneriat cu francezii de la AXA ING Groep NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, a incheiat un parteneriat cu firma franceza AXA pentru a dezvolta un nou tip de asigurari digitale, care va readuce ING pe piata asigurarilor, la doi ani dupa ce a fost fortat sa se retraga din acest sector, transmite Financial Times (FT). În urma acordului care va fi anunţat miercuri, ING va furniza o nouă formă de asigurări digitale celor 13 milioane de clienţi din şase ţări, potrivit Agerpres. Tranzacţia vine după ce, în aprilie 2016, ING a finalizat vânzarea acţiunilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul, care se afla la prima editie, va avea loc pe 7 si 8 iunie la Hotelul International din Iasi, urmand sa fie abordate teme care fac referire la incompatibilitatile si alte complicatii care apar intre donatori si primitori, provocarile actuale ale programului de transplant renal, imunosupresie…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respectiv 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe lună…

- Romania a urcat doua locuri, de pe 10 pe 8, in clasamentul Fed Cup dat publicitatii luni, dupa ce echipa feminina de tenis a tarii noastre a invins in weekend Elvetia cu 3-1 , la Cluj-Napoca, si a promovat in Grupa Mondiala, informeaza Agerpres. Elvetia a coborat un loc in urma acestui esec, dar totusi…

- Romania si Bulgaria sunt țarile cu cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, anul trecut, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG). De altfel, intarzierile trenurilor din Romania au totalizat peste 8 ani, in 2017. Și…

- Bulgaria si Romania aveau anul trecut cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG), transmit site-ul swissinfo.ch si Xinhua. Elvetia a avut si anul trecut cel mai bun sistem…

- Liderii formatiunilor de dreapta si eurosceptice jubilau luni dupa victoria electorala a premierului Viktor Orban, probabil adversarul cel mai eurosceptic al imigratiei, comenteaza dpa. Lideri de dreapta din Franta, Italia, Olanda, Austria si Germania l-au felicitat pe Orban, care va guverna Ungaria…

- ORA DE VARA. In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. ORA DE VARA. Se schimba ora, toate detaliile pe care trebuie sa le stii. Exista tari in Europa care…

- In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. Aceasta schimbare de ora se produce de doua ori pe an, in mod obisnuit in ultima duminica din martie si ultima duminica…