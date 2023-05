Grupul francez – care detine intre altele marcile de rom Havana Club, de whisky Jameson sau de sampanie Mumm – anunta ca ”este in masura sa confirme ca si-a incetat toate exporturile marcilor internationale catre Rusia la sfarsitul lui aprilie 2023”. ”Incetam, de asemenea, distribuirea portofoliului nostru in Rusia, un proces care, in opinia noastra, va dura cateva luni”, anunta Pernod Ricard.