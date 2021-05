“Bittnet (BNET), un grup de companii IT, listat pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti, raporteaza venituri de 20,2 milioane de lei in primul trimestru al anului 2021. Primele trei luni au marcat o activitate intensa in domeniul fuziunilor si achizitiilor pentru Bittnet”, anunta compania. Pentru 2021, Bittnet vizeaza o cifra de afaceri consolidata de 157 milioane de lei si un profit brut de 12,8 milioane lei. Aceste estimari includ rezultatele ce vor fi generate de companiile care s-au alaturat Grupului in 2020. Incepand cu 2021, Divizia de Educatie a Bittnet Group este formata din Bittnet…