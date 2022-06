Satelitii GeeSAT-1, proiectati si dezvoltati de companie, au fost lansati de la Centrul de Lansare a Satelitilor Xichang, din provincia de sud-vest Sichuan. Geely a spus ca se asteapta ca inca 63 de sateliti sa fie pe orbita pana in 2025 si, in cele din urma, intentioneaza sa aiba o constelatie de 240. Odata cu lansarea satelitilor, Geely devine al doilea mare producator auto care are o companie spatiala aliata. SpaceX, detinuta de directorul general al Tesla, Elon Musk, are peste 2.000 de sateliti pe orbita pentru reteaua sa Starlink, care ofera servicii comerciale de internet. Starlink intentioneaza…