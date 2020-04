Grup de nudişti cehi avertizaţi de poliţie pentru că nu purtau măşti de protecţie Ca urmare a unor informatii conform carora unii nudisti faceau plaja fara masti de protectie langa zona balneara Lazne Bohdanec din regiunea Pardubice, politia a fost chemata la fata locului pentru a-i avertiza, informeaza Kafkadesk.org, citat de News.ro. Desi nudismul este permis in zona, grupul a incalcat doua reguli impuse de guvernul ceh luna trecuta pentru a preveni raspandirea noului tip de coronavirus: interzicerea de adunari cu mai mult de doua persoane si obligatia de a purta masti in public. "Cetatenii se pot afla in astfel de locuri special amenajate fara haine", a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

