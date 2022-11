Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat, joi, ca "nu regreta cursul" pe care Guvernul ei l-a urmat referitor la politica energetica si Rusia in perioada mandatelor sale, despre care criticii spun ca a lasat cea mai mare economie a Europei prea dependenta de gazul rusesc. Ea a declarat ca "intotdeauna…

- Tragerea la sorți a grupelor preliminare ale EURO 2024 are loc in aceste momente, la Frankfurt. Evenimentul a inceput la ora 13:00, dar tragerea la sorți propriu-zisa abia 25 de minute mai tarziu. Grupa A: Spania, Scoția, Norvegia, Georgia, Cipru Grupa B: Țarile de Jos (Olanda), Franța, Irlanda, Grecia,…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cere statelor membre UE sa livreze tancuri Ucrainei si sa „accelereze" procesul de aderare a acestei tari la Uniune, intr-un interviu acordat miercuri AFP, inainte de un summit al celor douazeci si sapte de state. Oficialul maltez intentioneaza sa…

- ”Economia digitala a Romaniei ar putea creste de 3,5 ori la aproximativ 52 de miliarde de euro in 2030 comparativ cu 14,8 miliarde de euro anul trecut, principalii factori de cresteri fiind investitiile in IT&C si comertul digital”, potrivit raportului Digital Challengers on the Next Frontier realizat…

- Comisia Europeana urmeaza sa anunte miercuri propuneri, inclusiv obiective de reducere a consumului de energie electrica si un plafon de venituri pentru centralele care nu utilizeaza gaze naturale. Ministrii Energiei din UE vor organiza o intalnire de urgenta pe 30 septembrie, pentru a incerca sa convina…

- Marți, cancelarul german, Olaf Scholz a anuntat ca isi doreste o reforma a pietei de electricitate care sa se aplice din aceasta iarna in Germania, pentru a contribui la scaderea preturilor si pentru a reduce profiturile acestui sector, in contextul in care subiectul este dezbatut in prezent la nivelul…

- Guvernul german a infiintat un holding pentru a realiza o posibila nationalizare a Gazprom Germania, divizia de energie abandonata de grupul rus Gazprom in aprilie, a informat duminica publicatia Welt am Sonntag, transmite Reuters.Autoritatea de reglementare a energiei din Germania a declarat…