GRU a pus laba pe DGIA! Uite cine l-a dus pe Hăpău la Moscova! In partea de istorie care nu se invața la școala, otomanii nu ar fi construit moschei și peste Dunare, ca la bulgari sau sarbi, pentru ca nu ar fi avut nevoie… Colaboraționismul fiind in floare printre valahi și moldoveni, astfel ca singura grija a Inaltei Porți parea sa fi fost mai mult domolirea excesului de […] The post GRU a pus laba pe DGIA! Uite cine l-a dus pe Hapau la Moscova! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, cei care participa la pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, in perioada 21-28 octombrie, se inchina la moaștele Sfantului. Insemnatatea lor are o indelungata istorie. Anul acesta, pe 13 iulie, s-au implinit 247 de ani de cand moaștele intregi ale Sfantului…

- Poliția de frontiera a anunțat marți ca tranzitul cu bacul peste Dunare, la Zimnicea, a fost oprit din cauza unei defecțiuni tehnice. Potrivit unui comunicat al Poliției de frontiera, societatea care...

- Bicicletele pe apa lansate anul trecut in judetul Tulcea se folosesc indeosebi la Marea Neagra, in judetul Constanta, sau in week-end-uri pe malul lacului Ciuperca, si doar la cerere in Delta, din cauza ca accesul lor pe Dunare este interzis de legislatia din Romania. Directorul societatii…

- Mihai Badea, un fost poloist in varsta de 49 de ani, a dus la capat cu succes provocarea „Danube115”. Acesta a inotat fara oprire, timp de 32 de ore, pe o distanța-record de 115 kilometri, de la intrarea Dunarii in Romania și pana la Porțile de Fier! Toți banii obținuți din donații vor merge catre…

- O delegație de elevi moldoveni s-a deplasat la Moscova pentru a participa la Programul Internațional cultural și de cunoaștere "Buna ziua, Rusia!" (Здравствуй, Россия!), transmite Noi.md Copiii din Moldova se vor alatura in capitala Rusiei altor 700 de semeni din 48 de țari ale lumii, impreuna cu care…

- Autoritațile franceze ar trebui sa ”creada ce vad cu ochii proprii” cand evalueaza situația din Ucraina, a comentat reprezentanta oficiala a MAE rus, Maria Zaharova, declarația ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia popularitatea și influența gruparilor neo-naziste din…

- Din RI serie Noua, Tomul XXV, no.3-4, mai-august 2014, pag. 213-233, articolul semnat de domnul Serban Papacostea si intitulat "Tarile Romane- emergenta si cristalizare statala. Istorie si geopolitica: geneza statului in trecutul romanesc", deducem ca Hanatul Hoardei de Aur si expresia ei politica locala,…

- Departamentul de Stat a anuntat vineri ca autoritatile ruse obliga Statele Unite sa concedieze cetatenii rusi angajati de misiunile sale diplomatice din Rusia si a avertizat ca plecarea acestora va influenta activitatile diplomatiei americane în aceasta tara, transmit AFP și Agerpres. "Începând…