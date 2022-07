Stiri pe aceeasi tema

- UE a fost de acord in noiembrie anul trecut sa cumpere vaccinul, iar primele 27 de milioane de doze urmau sa fie livrate anul acesta, dar vaccinul a primit aprobare abia luna trecuta, dupa intarzieri prelungite. Tarile europene sunt acum bine aprovizionate cu alte vaccinuri, iar programele de vaccinare…

- In timp ce avertismentele privind taierea gazelor de catre Rusia se inmulțesc, statele din Vestul Europei pregatesc masuri extraordinare pentru a permite funcționarea sistemului energetic. Franța va rascumpara acțiunile pe care nu le deține la Electricite de France (EDF), cel mai mare producator de…

- British Airways anuleaza mai multe zboruri programate pentru sezonul estival, a anunțat marți, intr-o perioada de perturbari generalizate in aeroporturi , cauzate de lipsa de personal și de o creștere a cererii de calatorii. Compania aeriana a precizat ca iși va reduce acum programul aprilie-octombrie…

- Rapoartele confidențiale transmise revistei franceze Marianne sugereaza ca monumentul este intr-o stare deplorabila și este plin de rugina. Turnul are nevoie de o reparație completa, dar singura promisiune este cea a unei revopsiri inainte de Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, scrie The Guardian…

- Copiii au dormit pe podeaua aeroportului Heathrow, iar haosul de pe aeroport se va agrava, deoarece EasyJet a renunțat la zboruri, potrivit The Sun. Peste 15.000 de pasageri au fost lasați in voia sorții, dupa ce cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie a anulat zece la suta din cursele sale aeriene.…

- Cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri, care nu opereaza zboruri catre si dinspre Africa de Sud, a declarat ca le cere tuturor pasagerilor din aceasta tara care se indreapta spre Regatul Unit sa completeze ”chestionarul simplu”, din cauza a ceea ce a descris ca fiind o prevalenta…

- Compania americana de tehnologie de recunoaștere faciala Clearview AI a fost amendata cu 7,5 milioane de lire sterline in Marea Britanie și va trebui sa ștearga datele personale ale rezidenților britanici. Amenda – echivalentul a 8,85 milioane de euro – este pentru utilizarea ilegala a imaginilor de…

- Retailerul britanic COOP renunta la termenul de garantie prezent pe iaurturile marca proprie, in incercarea de a reduce risipa alimentara.42.000 tone de iaurt in valoare de 100 milioane de lire 127,6 milioane dolari sunt aruncate anual in gospodariile din Marea Britanie din cauza expirarii termenului…