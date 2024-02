Se modernizează Transfăgărășanul. Cât costă lucrările Transfagarașanul se modernizeaza! Directorul CNAIR , Cristian Pistol, a anunțat ca a fost semnat contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate. Investiția se ridica la 8,4 milioane de lei și trebuie sa fie gata in 12 luni. ”Inca un pas important pentru modernizarea Transfagarașanului ! Am semnat astazi Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (documentația de avizare a lucrarilor de interventii) pentru sectorul #DN7C cuprins intre km 104+000 și km 130+800. Compania RUTIER CONEX XXI SRL are la dispoziție 8,4 milioane de lei (fara TVA), suma asigurata prin Programul Transport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transgagarașanul se modernizeaza! Autoritațile au anunțat ca a fost semnat contractul de Fezabilitate pentru demararea lucrarilor pe cea mai spectaculoasa șosea din Romania. Transfagarașanul se transforma! Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunța faptul ca s-a semnat Contractul pentru elaborarea Studiului…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunța faptul ca s-a semnat Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru a incepe lucrarile de modernizare a Transfagarașanului. Investiția se ridica la 8,4 milioane de lei și trebuie sa fie gata in 12 luni. ”Inca un pas important pentru modernizarea…

- ”Inca un pas important pentru modernizarea Transfagarasanului! Am semnat astazi Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate – documentatia de avizare a lucrarilor de interventii – pentru sectorul DN 7 C cuprins intre km 104+000 si km 130+800”, a scris, marti, pe Facebook, Cristian Pistol.…

- ”Consiliul Judetean Iasi sustine neconditionat CNAIR pentru constructia A8! In cadrul intalnirii pe care am avut-o astazi cu presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, am agreat metoda de colaborare dintre institutiile noastre pentru derularea etapelor premergatoare avizarii Studiului de Fezabilitate necesar…

- Investitia este a treia efectuata de Stellantis intr-o unitate de productie EDM, dupa Tremery-Metz din Franta si Kokomo, Indiana, in Statele Unite. In plus, Stellantis creste in 2024 productia de transmisii electrificate cu dublu ambreiaj (eDCT), de ultima generatie, pentru vehicule hibride si hibride…

- Din Baia Mare spre Cluj vom putea circula mai bine și mai rapid. Oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania au anunțat ca doua obiective importante pentru infrastructura rutiera din Banat și Transilvania sunt mai aproape de realizare. „Am transmis astazi la ANAP…

- Drumul expres Cluj-Dej ar putea avea un traseu final și o estimare de costuri cel mai devreme in 2026, daca Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va adjudeca anul acesta licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate care urmeaza sa se anunțe pe SEAP Realizarea acestor…

- ”Voi merge in sedinta de Consiliu Judetean cu un proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si judetul Suceava, prin Consiliul Judetean Suceava, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent…