Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca trei nave ale Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati asteapta acceptul pentru a face masuratori pe Canalul Bastroe. Navele sunt dotate cu echipamente pentru masurarea adancimii canalelor navigabile. „Noi suntem pregatiti! Trei…

- „Noi suntem pregatiti! Trei nave ale AFDJ Galati- dotate cu echipamente pentru masurarea adancimii canalelor navigabile – asteapta acceptul pentru a face masuratori pe Canalul Bastroe”, a scris Sorin Grindeanu, joi pe Facebook. Referitor la subiect, adjunctul ministrului ucrainean al Infrastructurii…

- Ucraina nu a incalcat niciun acord prin adancirea canalului Bastroe, pe care a facut-o pentru a creste exporturile de alimente din porturile sale fluviale, si este gata sa arate Romaniei lucrarile pe care le-a efectuat, a declarat miercuri pentru agentia Reuters Iuri Vaskov, adjunct al ministrului ucrainean…

- Ucraina nu a incalcat niciun acord prin adancirea canalului Bistroe, pe care a facut-o pentru a creste exporturile de alimente din porturile sale fluviale, si este gata sa arate Romaniei lucrarile pe care le-a efectuat, a declarat miercuri pentru agentia Reuters Iuri Vaskov, adjunct al ministrului ucrainean…

- Seful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, reia amenințarile cu un razboi nuclear. Fostul președinte al Federației Ruse susține ca aceasta ar putea fi consecința infrangerii Rusiei in rizboiul convențional cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Seful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, considera ca este rusinos ca participantii la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos discuta despre aprovizionarea cu tancuri catre Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Directorul unui centru cultural rus in Republica Centrafricana a fost ''grav ranit'' vineri dupa explozia unui pachet-capcana, a anuntat ambasada Rusiei in tara africana aflata in centrul strategiei de crestere a influentei Moscovei in Africa, transmite AFP, conform Agerpres. Fii la curent…

- Consiliul municipal din portul ucrainean Odesa la Marea Neagra a votat pentru dezmembrarea si relocarea unui monument dedicat "Fondatorilor Odesei" ce include o statuie a imparatesei ruse Ecaterina cea Mare a Rusiei si care fusese de curand stropita cu vopsea rosie de cel putin doua ori, relateaza…