- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca, incepand de joi, se poate calatori cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport disponibile in zona Bucuresti-Ilfov: tren, metrou, autobuz, tramvai si troilebuz. ”De astazi se poate calatori cu un singur bilet sau abonament…

- Cei care folosesc transportul public in zona București – Ilfov pot utiliza de astazi City Card, respectiv un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport din zona. „De astazi se poate calatori cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport disponibile in zona București-Ilfov:…

