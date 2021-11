Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații și-au anunțat prioritațile pentru noul guvern. Principalele masuri pe care le propune PSD se adreseaza categoriilor sociale cele mai lovite de creșterea galopanta a prețurilor: familiile cu mulți copii, angajații cu venituri mici (mai ales din zona privata) și pensionarii care in medie…

- „Incepand cu data de 01.01.2022, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1071/2021, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabilește in bani,…

- Valoarea punctului de amenda ar putea crește cu peste 75% anul viitor, in urma deciziei Executivului de a majora salariul minim. Salariul minim brut pe țara pentru anul 2022 a fost oficializat, valoarea acestuia fiind stabilita la 2.550 de lei. In prezent, salariul minim brut pe tara are valoarea de…

- Guvernul majorat, in sedinta de luni, salarul minim pentru anul 2022, acesta fiins stabilit la valoarea de 2.550 de lei brut. Este vorba despre o crestere bruta de 10,9 la suta, iar peste 1,9 milioane de oameni vor beneficia de aceasta crestere.

- „Pe ultima suta de metri, Florin Citu face un cadou de ramas bun bugetarilor si celor cu pensii speciale, in loc sa aplice programul de guvernare si sa mareasca real veniturile populatiei. In ultimele sedinte de guvern de dinaintea motiunii, guvernul echipei castigatoare pune pe ordinea de zi, la repezeala,…

- Creșterea salariului minim pe economie trebuie sa fie insoțita de o reducere a impozitarii pentru salariații aflați in aceasta situație, spun reprezentanții micilor intreprinzatori din Vrancea. Conducerea Patronatului IMM din Vrancea a anunțat ca majorarea salariului minim brut pe economie nu trebuie…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut o promisiune importanta pentru elevi si parinti: bursele scolare vor creste. De asemenea, se va mari si pragul minim de la care va fi acordata bursa de merit. Bursa de merita pleaca de la 100 lei Guvernul a adoptat, in prima lectura, proiectul privind stabilirea…

- Ministrul Muncii: „Orice majorare a salariului minim trebuie sustinuta si de mediul economic” Ministrul Muncii: „Orice majorare a salariului minim trebuie sustinuta si de mediul economic” Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a explicat faptul ca marirea salariului minim trebuie facuta in acord cu mediul…