Sindicaliștii din Invațamant au declarat ca greva generala va continua, in condițiile in care Guvernul nu i-a chemat la negocieri nici vineri, nici sambata sau duminica. Duminica la pranz, purtatorul de cuvant al Executivului a facut o declarație publica in care a aratat ca sumele ce vor fi alocate pentru majorarea veniturilor personalului didactic, didactic […]