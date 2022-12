Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o greva majora de Craciun pe aeroporturile din Marea Britanie. Angajații de la frontiera cer o marire salariala de 10% și o mai mare siguranța a locului de munca, fara riscul disponibilizarilor.Mișcarile de protest vor avea loc intre 23 și 26 decembrie și din 28 pana pe 31 decembrie. Vizate…

- Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de joi spre vineri, armata rusa a bombardat, din nou, raionul Nikopol. Rusii au bombardat centrul raional folosind lansatoare de rachete multiple. Au tras peste 40 de obuze, informeaza Rador. Cu toate…

- Studentii aflati intr-o situatie precara pot solicita sa primeasca o masa calda la tariful de un euro pana la Craciun, in Franta, chiar daca nu sunt bursieri, a promis luni guvernul francez, in plina dezbatere privind saracia in randul studentilor din aceasta tara, scrie AFP, preluata de Agerpres. „Nu…

- Ministerul rus al Apararii acuza, sambata, Londra de implicare in exploziile care au cauzat scurgeri de gaze naturale, in septembrie, din gazoductele Nord Stream 1 si 2, in Marea Baltica, construite cu scopul de a transporta gaze naturale rusesti in Uniunea Europeana (UE) prin Germania, relateaza AFP.…

- Mai multe zboruri spre Italia, care trebuiau sa decoleze, vineri, de pe aeroporturile din țara au fost anulate sau reprogramate la alta ora, din cauza unei greve a sindicatelor lucratorilor din aeroporturile din Italia. Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza romanii care se afla, tranziteaza sau…

- Compania Miso Robotics Inc din Pasadena, statul California, a introdus pe piața robotul Flippy 2, care automatizeaza procesul de prajire a cartofilor, a cepei și a altor alimente, transmite publicația specializata Lantul Alimentar. Un braț robotic mare, precum cei din fabricile auto – ghidat de camere…