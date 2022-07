Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de cabina al Ryanair din Spania intenționeaza sa intre in greva timp de 12 zile in aceasta luna pentru a cere condiții de munca mai bune, au anunțat sambata sindicatele USO și SICTPLA, ceea ce ridica perspectiva unui haos in materie de calatorii, odata cu inceperea sezonului turistic de vara.…

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a…

- Sindicatele personalului navigant al Ryanair din Belgia, Spania, Portugalia, Franta si Italia au anuntat greve in weekend, iar echipajele din Spania vor face din nou greva pe 30 iunie si 1-2 iulie. ”Mai putin de 2% din cele 9.000 de zboruri ale Ryanair care au operat in acest weekend (24/25/26 iunie)…

- Unii membri ai echipajelor de cabina de la Ryanair au declansat vineri greve in Belgia, Spania si Portugalia, fiind nemulțumiți de salarizare si conditiile de lucru, provocand perturbari limitate, scrie Reuters . Anularile și intarzierile au deja un impact asupra calatoriilor de vara in Europa. Majorarea…

- Intre 70.000 si 80.000 de persoane au protestat luni in centrul Bruxelles-ului, in cadrul unei greve indreptate impotriva cresterii costului vietii, a transmis agentia Belga, citand estimari ale politiei si ale sindicatelor.

- Sindicatele au anuntat ca se asteapta ca zeci de mii de oameni sa participe la un protest la Bruxelles. Trenurile circula, partial, pentru a permite protestatarilor sa ajunga in capitala. Aeroportul din Bruxelles a anuntat ca nu poate permite zborurilor de pasageri sa plece, deoarece greva s-a extins…

- O greva feroviara istorica va avea loc in Marea Britanie, marți 21, joi 23 și sambata 25 iunie 2022. Negocierile privind imbunatațirea salariilor și a condițiilor de munca pentru lucratorii feroviari au eșuat. Marea Britanie se pregatește pentru cea mai mare greva feroviara din ultimii 30 de ani, dupa…

- Sindicatele din Agenția Naționala de Administrare Fisncala (ANAF), amenința cu greva generala daca nu sunt marite salariile. „Solidaritatea” vrea aplicarea urgenta și unitar a legii salarizarii, dar și eliminarea incompatibilitaților. Sindicatele din ANAF solicita elaborarea de urgenta a unui statut…