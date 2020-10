Stiri pe aceeasi tema

Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri greva japoneza Foto: Atena Teognoste Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri la nivel national greva japoneza, o forma de protest care nu presupune întreruperea activitatii, a anuntat organizatia sindicala din sanatate.

- Federatia SANITAS afirma ca, analizand modificarile legii carantinei si izolarii pe traseul legislativ, a constatat ca, atat guvernantii, cat si parlamentarii, indiferent de culoarea politica, au pus mana de la mana si au incarcat fara discernamant desaga si asa plina de responsabilitati a salariatilor…