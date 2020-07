Sebastian Papaiani s-a stins din viața in urma cu patru ani. Indragitul actor ramane insa viu, in inimile noastre și prin prisma filmelor pe care le-a lasat in urma. Ceea ce foarte puțina lume cunoaște este viața grea pe care a avut-o. Actorul care ne punea mereu zambetul pe buze, ducea cu el suferințe cumplite.