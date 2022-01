Greşelile care se fac în mediul online de către antreprenori Unele tendințe online nu existau sau nu erau atat de exacerbate inainte de pandemie. De ce sa nu recunoaștem: in prezent, mediul online este din ce in ce mai aglomerat! Nu in ultimul rand, bugetele de marketing online sunt din ce in ce mai mari, alimentate fiind de aceeași pandemie. In 2022 se creaza trei site-uri noi la fiecare secunda, adica 175 de site-uri pe minut, sunt peste 1,18 miliarde de site-uri web la nivel mondial, dar doar 17% dintre acestea sunt active, TikTok a fost cea mai descarcata aplicație in 2021, iar YouTube este cea mai populara aplicație de streaming video din intreaga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

